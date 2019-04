Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

69,90 EUR -0,64% (12.04.2019, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

69,90 EUR -0,71% (12.04.2019, 11:00)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (12.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Dritter Geschäftsbereich aufgebaut - Führungspersonen kaufen eigene Aktien - AktienanalyseDie im MDAX notierte Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) stellt Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff her, die vor allem in der Pharma- und Healthcare-Industrie zum Einsatz kommen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Branche stehe für 82% der Konzernumsätze, gefolgt von der Kosmetikindustrie, deren Anteil am Konzernumsatz bei 13% liege. Durch die im Juli 2018 bekannt gegebene Übernahme des Schweizer Medizintechnikherstellers Sensile Medical habe Gerresheimer seine Geschäftsbereiche Plastics & Devices (u.a. Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen) und Primary Packaging Glass (u.a. Ampullen, Injektionsfläschchen oder Parfümflakons) um den Bereich Advanced Technologies erweitert. Hier entwickle und produziere Gerresheimer intelligente Systeme zur Verabreichung von Medikamenten inkl. digitaler Vernetzung (z.B. Mikropumpen für die Selbstbehandlung von Diabetes oder Herzerkrankungen).Im Geschäftsjahr 2018 (1. Dezember 2017 bis 30. November 2018) seien die währungsbereinigten Umsatzerlöse um 4,3% auf 1.406,7 Mio. Euro gestiegen. Den größten Anteil an den Umsätzen habe der Bereich Plastics & Devices (55%) erwirtschaftet, gefolgt von Primary Packaging Glass (44%) und Advanced Technologies (1%). Regional betrachtet sei der Hauptteil der Umsätze mit 56% in Europa (inkl. dem Heimatmarkt Deutschland) generiert worden, 27% der Umsätze hätten die Aktivitäten in Amerika beigesteuert, der Anteil der Schwellenländer habe bei 15% gelegen. Insbesondere in den USA habe sich das Geschäft mit Injektionsfläschchen und Ampullen im Jahresverlauf deutlich erholt. Aufgrund von Sondereffekten sei das währungsbereinigte Adjusted EBITDA im Gesamtjahr 2018 mit 308,0 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert zurückgeblieben (2017: 310,8 Mio. Euro). Das bereinigte Konzernergebnis habe 2018, dank positiver Effekte aus der US-Steuerreform, mit 178,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 127,5 Mio. Euro gelegen.Im laufenden Geschäftsjahr 2019 rechne der Vorstand mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von rund 1,4 bis 1,45 Mrd. Euro. Für das Adjusted EBITDA sei die Prognose mit Vorlage der Zahlen für das erste Quartal wegen Sondereffekte auf rund 387 Mio. Euro (zuvor: 295 Mio. Euro) plus/minus 5 Mio. Euro angehoben worden. Mittelfristig, das heiße für die Jahre 2020 bis 2022, würden die Erwartungen bei einem durchschnittlichen jährlichen währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4% bis 7% liegen. Die EBITDA-Marge solle 2020 etwa 21% erreichen und in den Jahren 2021 und 2022 auf 23% steigen (2018: 21,8%).Die Analysten der DZ BANK sehen die Pharma- und Gesundheitsbranche als Wachstumsbranche, aufgrund globaler Trends wie der steigenden Lebenserwartung, dem Ausbau der Gesundheitssysteme in den Schwellenländern und der damit einhergehenden steigenden Nachfrage an Medikamenten. Zugleich steige damit auch der Bedarf an pharmazeutischen Verpackungen und Produkten zur Verabreichung von Medikamenten. Gerresheimer sei nach Einschätzung der Analysten mit seinem Produktportfolio gut positioniert, um ein moderates, aber stetiges Umsatzwachstum zu generieren. Als ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff sei das Unternehmen in attraktiven Pharmamärkten gut positioniert und verfüge über langfristige Beziehungen zu Top-Kunden aus der Pharmabranche.Der vom Vorstand ab 2021 erwartete Margensprung werde nach Erachten der Analysten der DZ BANK von der aktuellen Bewertung angemessen reflektiert. Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sähen die Analysten in steigenden Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten (US-Dollar-Anteil an den Umsatzerlösen in 2019 von rund 30% erwartet). (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link