Tradegate-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

817,00 EUR +0,12% (06.11.2018, 10:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

CHF 932,00 -0,64% (06.11.2018, 10:06)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (06.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).GF Casting Solutions (GF CS) veräußere zwei Werke in Europa. Zusammen würden sie einen Umsatz von etwa CHF 620 Mio. erwirtschaften (38% des Umsatzes im Automobilgeschäft und 35% des Umsatzes von Casting Solutions im GJ18E). Der Anteil des Eisensektors am Geschäft von GF CS werde durch die Transaktion von 53% auf 25% zurückgehen. Der Schwerpunkt der drei verbleibenden Eisengiessereien liege vor allem auf dem industriellen Segment, dem lokalen chinesischen Automobilmarkt und einigen speziellen Maschinenteilen in Europa. GF steige aus dem größten Teil ihres LKW-Geschäfts aus und beschränke ihr Engagement auf Europa. Zum anderen wolle das Unternehmen an anderen Standorten (USA, Rumänien und China) nach und nach mehr in Kapazitäten für neue Leichtmetallkomponenten investieren. Die Käufer seien die früheren Manager von GF CS. Der Preis sei nicht bekannt gegeben worden, doch es werde erwartet, dass die Transaktion gewinnneutral sei.Das Unternehmen erhöhe seine strategischen Ziele für die EBIT-Marge von 8 bis 9% auf 9 bis 10%. Die Rentabilität der veräußerten Werke habe unter dem Konzerndurchschnitt gelegen.Lichvar sei von dem radikalen Schritt einer Veräußerung von über der Hälfte des Eisengussgeschäfts überrascht. Dennoch sei dies mit der Unternehmensstrategie vereinbar; GF Casting Solutions solle sich stärker auf Leichtmetallteile für Autos konzentrieren und verspreche Komponenten aus Superlegierungen für Flugzeugtriebwerke und Industriegasturbinen. Es sei schwierig, ohne Preis direkte Schlussfolgerungen zu ziehen, aber nach Erachten des Analysten dürfte ein stärkerer Fokus auf die Leichtmetalltrends im Automobilsektor vom Markt positiv aufgenommen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: