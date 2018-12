Tradegate-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (19.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Andreas Müller arbeite seit 2017 als CFO für den Konzern. In Augen des Analysten habe er diese Funktion kompetent wahrgenommen und sei daher ein guter Kandidat für das Amt des CEO. Er kommuniziere gekonnt mit den Investoren, sei mit Leidenschaft bei der Sache und kenne die Aktivitäten von GF bis ins letzte Detail. Andreas Müller sei 1995 zum Unternehmen gestoßen und habe verschiedene Positionen bei GF Casting Solutions (Divisions-CFO während acht Jahren) und GF Piping Systems inne gehabt, ehe er 2017 zum CFO des Gesamtkonzerns ernannt worden sei. Der Analyst kenne gleich mehrere CEOs, die sich ebenfalls innerhalb ein und desselben Unternehmens bis an die Spitze hochgearbeitet hätten und nun eine sehr gute Arbeit leisten würden (z.B. SFS).Yves Serra habe das Pensionsalter von 65 erreicht und werde für einen VR-Sitz vorgeschlagen. Er habe GF durch die schwierige Zeit nach der Finanzkrise geführt und den Konzern erfolgreich auf neue, robustere Marktsegmente mit höheren Margen ausgerichtet. Der Analyst gehe davon aus, dass Herr Müller diesen Kurs weiterverfolgen werde. Der Wechsel an der Spitze erfolge im April 2019. Ein neuer CFO solle in den kommenden Wochen gefunden werden.Diese Nachricht komme nicht völlig überraschend, da man bereits gewusst habe, dass der aktuelle CEO in Kürze zurücktreten werde. Der Analyst betrachte den aktuellen CFO Andreas Müller als sehr geeignet für die Rolle des CEO. Nach seiner Ansicht werde Müller die erfolgreiche Strategie seines Vorgängers fortsetzen und weitere Änderungen vornehmen, die das Geschäft von GF durch Fokussierung auf Wachstumsbereiche mit höheren Margen robuster machen würden. Die einzige verbleibende Unbekannte sei der Name des neuen CFO.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: