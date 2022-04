Das in Singapur ansässige Unternehmen konzentriere sich bislang auf Erwachsenenbildung und habe dafür eine Lerntechnologie-Plattform aufgebaut. Aktuell bestehe die Gruppe aus vier Unternehmen, von denen zwei in den letzten drei Jahren zugekauft worden seien. Teile der Erlöse aus dem Börsengang sollten für die Übernahme von vier weiteren Unternehmen, unter anderem der privaten Antelope Valley University in Kalifornien, verwendet werden.



Im ersten Halbjahr 2021 habe die Genius Group rund sechs Millionen Dollar umgesetzt und damit 40 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Die Verluste seien dabei um 14 Prozent auf zwei Millionen Dollar zurückgegangen.



Der Bildungssektor boome und mit der Mischung aus analogen und digitalen Lernangeboten sei die Genius Group interessant positioniert. E-Learning-Unternehmen seien zuletzt jedoch in der Gunst der Anleger gefallen. So notiere beispielsweise Coursera, die ebenfalls mit einem Kursfeuerwerk gestartet sei, aktuell 32 Prozent unter dem Ausgabepreis beim IPO vor gut einem Jahr.



"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung der Genius Group beobachten, ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.04.2022)



