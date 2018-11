Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (22.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Generali habe auf dem diesjährigen Investorentag (21.11.) neue Ziele für den Zeitraum bis 2021 vorgestellt. Demnach solle das EPS (bereinigt um Buchgewinne-/verluste aus Asset-Verkäufen) um durchschnittlich 6% bis 8% p.a. zulegen. Auf Basis der führenden Marktposition in Italien und als zweitgrößter Versicherer in Deutschland wolle Generali vor allem in Asien und Lateinamerika profitabel wachsen. Zudem solle der 2017 begonnene Ausbau des Asset Managements zum Ergebnisanstieg beitragen. Neben diesen Effizienz- und Wachstumsmaßnahmen möchte Generali die Finanzschulden vor 2021 um 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro reduzieren.Der Weiteren sollten zwischen 2019 und 2021 rund 1 Mrd. Euro in Digitalisierungsinitiativen investiert und Nettokosteneinsparungen im europäischen Versicherungsgeschäft von 200 Mio. Euro erreicht werden. In diesem Dreijahreszeitraum solle die Dividenden-Ausschüttungsquote zwischen 55% und 65% (entspreche Dividendensumme zwischen 4,5 und 5,0 (2015 bis 2018e: >5) Mrd. Euro) und die Eigenkapitalrendite bei über 11,5% (operative Eigenkapitalrendite 2015-9M 2018: 13,4%) liegen.Aus heutiger Sicht würden die Ergebniszielsetzungen ambitioniert, angesichts des Track Records der vergangenen Strategieperiode (zumeist Übererfüllung der eigenen Ziele) aber erreichbar erscheinen. Dennoch seien die nach Meinung des Analysten mutigen Zielsetzungen nicht sonderlich vom Markt goutiert worden (Generali-Aktie 21.11.: +0,8%; zum Vergleich FTSE MIB: +1,4%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Generali-Aktie: