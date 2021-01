Börsenplätze General Motors-Aktie:



42,39 EUR +3,96% (28.01.2021, 20:48)



51,315 USD +4,00% (28.01.2021, 20:37)



US37045V1008



A1C9CM



8GM



GM



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Elektromobilität sei unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Immer mehr Autokonzerne würden erkennen, dass die Stromer die Verbrenner nach und nach ablösen würden, und möchten dem E-Auto-Pionier Tesla das Feld nicht kampflos überlassen. Sehr engagiert zeige sich seit Monaten der größte US-Autobauer General Motors, der sich nun ein ehrgeiziges Ziel setze.GM wolle sein weltweites Neuwagenangebot bis 2035 komplett emissionsfrei aufstellen. "General Motors schließt sich Regierungen und Unternehmen rund um den Globus bei der Arbeit für eine sicherere, grünere und bessere Welt an", so Konzernchefin Mary Barra am Donnerstag. GM stecke sich damit ehrgeizigere Klimaziele als andere Autobauer, doch die Entscheidung erfolge auch auf politischen Druck hin.So habe etwa der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien bereits angekündigt, ab 2035 keine neuen Benziner und Dieselwagen mehr zuzulassen. Kalifornien sei der regional größte US-Automarkt und gelte als Vorreiter in Sachen Klimaschutz, dessen Abgasregeln viele andere US-Staaten folgen würden. Derzeit würden sich US-Konzerne ohnehin gern engagiert beim Thema Klimaschutz hervortun, der neue Präsident Joe Biden messe diesem anders als Vorgänger Donald Trump große Bedeutung bei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link