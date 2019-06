Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

44,71 Euro -0,01% (28.06.2019, 15:34)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 38,42 +0,26% (28.06.2019, 15:38)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (28.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Dan Levy von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Dan Levy, Analyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse bezeichnen General Motors Corp. als eines der besten Investments im Sektor.Die Entwicklung des Konzerns in der Gegenwart und der Zukunft würden in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. GM bietet nach Ansicht des Analysten Dan Levy unter beiden Blickwinkeln ein reizvolles Narrativ.Die Analysten der Credit Suisse nehmen in ihrer General Motors-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 48,00 USD.Börsenplätze General Motors-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs General Motors-Aktie:33,68 Euro -0,37% (28.06.2019, 13:17)