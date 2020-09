XETRA-Aktienkurs General Motors-Aktie:

27,495 EUR +8,16% (08.09.2020, 16:30)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

32,285 USD +7,62% (08.09.2020, 16:54)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.GM stecke rund zwei Milliarden Dollar in das US-Start-up Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV) und erhalte rund elf Prozent der Anteile an Nikola. Ein guter Deal für beide Firmen. Sowohl die General Motors-Aktien, als auch die Nikola-Aktien würden nach oben schießen!GM werde den Pickup (Badger) von Nikola zur Serienreife bringen und diesen ab 2022 für Nikola bauen. Zudem werde GM exklusiv die Brennstoffzellen für Nikola liefern - ausgenommen davon sei der europäische Markt. Bedeute, dass GM die Brennstoffzellen sowohl für den Badger von Nikola als auch für die Brummis liefern werde."Wir bauen unsere Präsenz in mehreren hochvolumigen EV-Segmenten aus und bauen gleichzeitig Maßstäbe, um die Batterie- und Brennstoffzellenkosten zu senken und die Rentabilität zu erhöhen. Darüber hinaus ist die Anwendung der elektrifizierten Technologielösungen von General Motors auf die schwere Nutzfahrzeugklasse ein weiterer wichtiger Schritt zur Erfüllung unserer Vision einer emissionsfreien Zukunft", so GM-Chefin Mary Barra.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: