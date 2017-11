NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 44,73 -0,45% (29.11.2017, 16:27)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(29.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Adam Jonas, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) weiterhin zu einer Gleichgewichtung des Titels.General Motors Co. könnte es schwer haben die steigende Erwartungshaltung im Hinblick auf das autonome Fahren zu übertreffen. Dank einer guten Umsetzung der Strategie sei das Sentiment gegenüber der GM-Aktie seit Jahresanfang weitaus optimistischer geworden. Das Unternehmen habe das Narrativ der zukünftigen Entwicklung geändert.Anlässlich der bevorstehenden Investorenveranstaltung werde GM wahrscheinlich einen Zeitrahmen für voll autonome Flotten nennen. Die Bemühungen um selbst fahrende Autos dürfte aber in den nächsten Jahren die Gewinnentwicklung belasten, so der Analyst Adam Jonas.In ihrer General Motors-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Morgan Stanley das "equal-weight"-Rating sowie das Kursziel von 43,00 USD.XETRA-Aktienkurs General Motors-Aktie:38,00 Euro +1,46% (29.11.2017, 15:49)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:38,14 Euro +0,52% (29.11.2017, 16:09)