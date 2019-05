Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,63 EUR -2,86% (23.05.2019, 15:46)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,62 USD -2,88% (23.05.2019, 15:52)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co im Hinblick auf die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Anlässlich einer Konferenz in Miami habe sich General Electric-CEO Larry Culp sehr optimistisch gezeigt. Allerdings sei auch darauf hingewiesen worden, dass die über den Erwartungen ausgefallenen Q1-Zahlen eher auf ein unübliches Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren zurückzuführen seien und weniger als neue Norm angesehen werden sollten.Zu den wichtigsten Aspekten für eine Rückkehr auf die Erfolgsspur würden die Herangehensweise an die Geschäftsausführung und eine beschleunigte Entschuldung des Konzerns gehören. GE gehe von signifikanten Fortschritten beim Abbau der Verschuldung in 2019 aus.In ihrer General Electric-Aktienanalyse stufen die Analysten von William Blair & Co den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:8,74 EUR -2,73% (23.05.2019, 15:35)