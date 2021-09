Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

89,64 EUR -0,47% (28.09.2021, 11:09)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

90,61 EUR +2,12% (27.09.2021)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

105,35 USD +1,49% (27.09.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).GE habe die Übernahme von BK Medical, einem auf Bildgebung und Chirurgietechnik spezialisierten Unternehmen, von Altaris Capital Partners für 1,45 Mrd. USD in bar angekündigt. Finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden. Die Transaktion solle 2022 abgeschlossen werden. Mit der Übernahme werde das Ultraschallgeschäft von GE Healthcare verstärkt. Die Plattform von BK Medical (weltweit über 14.000 installiert) werde in Kliniken für minimal-invasive und robotergestützte Operationen eingesetzt. Laut Unternehmensangaben weise BK Medical ein zweistelliges Umsatzwachstum in einem margenstarken Markt auf.Der Analyst werte die Verstärkung des Medizintechnikgeschäfts von GE positiv. GE Healthcare habe sich in der Covid-19-Pandemie vergleichsweise robust mit stabilen Margen gezeigt (Segmentergebnismarge H1 2021: 17,1% (Vj.: 15,9%), Gj. 2020: 17,0% (Vj.: 18,7%)). Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem der Abbau der Verschuldung sowie die Vereinfachung der Konzernstruktur im Mittelpunkt gestanden hätten, unterstreiche die angekündigte Übernahme die wieder stärkere Fokussierung auf Wachstum.Die Prognosen des Analysten für 2021e (u.a. berichtetes EPS: -1,52 USD) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 2,60 USD) würden unverändert bleiben. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. niedrigeres Beta) habe er ein neues Kursziel von 110,00 (bisher: 106,00) USD für die General Electric-Aktie ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,32 USD je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag von unter 10% (zwölf Monate).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: