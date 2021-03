(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der Umbau bei General Electric nehme an Fahrt auf. Bereits zu Wochenbeginn habe es Gerüchte um einen Zusammenschluss des Jet-Leasinggeschäfts Gecas mit dem irischen Konkurrenten AerCap gegeben. Inzwischen stehe der Deal.Der Deal solle GE mehr als 30 Mrd. USD einbringen, die der US-Konzern in den Abbau seines hohen Schuldenbergs stecken wolle, wie die Industrieikone am Mittwoch mitgeteilt habe. Durch den Zusammenschluss würden zwei der weltgrößten Flugzeugfinanzierer künftig gemeinsame Sache machen.Im Zuge der von den Führungsgremien beider Unternehmen gebilligten Transaktion sollten von AerCap rund 24 Mrd. USD in bar an GE fließen. Zudem der US-Konzern einen Anteil von rund 46% am neuen Unternehmen in Form von 111,5 Mio. Aktien erhalten, die sie nach einer Halteperiode wieder veräußern könnten.Dieser Anteil entspreche zum Stichtag 9. März einer Bewertung von rund 6 Mrd. USD, habe es geheißen. Teile hiervon dürfe GE frühestens nach neun Monaten verkaufen und sich von der kompletten Beteiligung nach 15 Monaten trennen. Mit Abschluss der Transaktion solle der US-Konzern dann nochmals 1 Mrd. USD in AerCap-Aktien oder bar erhalten.GE und Aercap würden damit rechnen, das Geschäft in neun bis zwölf Monaten unter Dach und Fach bringen zu können - vorausgesetzt die AerCap-Aktionäre und Regulierungsbehörden würden zustimmen. Angesichts der Bedeutung der beiden Unternehmen dürfte aber nach Einschätzung von Beobachtern der Deal von den Regulierungsbehörden genau unter die Lupe genommen werden.Die Biopharmazeutika sei Firmenchef Larry Culp für 21,4 Mrd. USD an seinen früheren Arbeitgeber Danaher losgeworden. Mit dem nunmehr eingefädelten Deal mit AerCap beschleunige der Manager seine Umbaupläne für den US-Konzern, um ihn nach einer schwierigen Zeit wieder auf Kurs zu bringen. GE solle sich nach dem Willen seines Lenkers schlanker aufstellen und sich auf die Kernsegmente Strom und Erneuerbare Energien konzentrieren sowie auf das Luffahrt- und Gesundheitsgeschäft.Gleichzeitig gehe der seit rund zweieinhalb Jahren amtierende GE-Chef den hohen Schuldenberg an: Inklusive der nun fließenden Gelder und bereits bestehender Barmittel solle es gelingen, die Verschuldung seit Ende 2018 um mehr als 70 Mrd. USD zu drücken, habe der Konzern weiter angekündigt. Durch das Geschäft mit AerCap reduziere GE seine Risiken und komme auf dem Weg voran, ein Unternehmen mit einer guten Kapitalausstattung zu werden, habe Culp laut Mitteilung betont.General Electric treibe den Umbau weiter voran. Das machet Sinn, auch wenn die Aktie heute im Minus notiere. Komme die erwartete Konjunkturerholung, dürfte das dem US-Konzern in die Karten spielen. "Der Aktionär" habe bereits Ende Januar spekulativen Anlegern zum Kauf geraten. Diese sollten den Stopp zuletzt auf Einstand bei 9 Euro nachziehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)