Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (04.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Euphorie nach dem erneuten Chefwechsel sei schon verflogen. Inzwischen würden bei Experten wie Anlegern die operativen Probleme wieder in den Vordergrund rücken. Nach der 23 Mrd. USD schweren Abschreibung der Kraftwerkssparte hätten auch die Ratingagenturen ihre Bedenken geäußert.Standard & Poor‘s habe GE nach der Abschreibung bereits ein Downgrade von A auf BBB+ verpasst. Ferner hätten Moody‘s und Fitch den Konzern unter Beobachtung gestellt. Die Begründung: Wegen der Schwäche im Kraftwerksgeschäft seien Abstufungen möglich.Auch "Der Aktionär" halte es für verfrüht, bei GE wieder in Euphorie zu verfallen. Der neu Konzernchef Lawrence Culp müsse erst beweisen, dass er in der Lage sei, die nachhaltige Trendwende zu schaffen. Es mache zwar Sinn, dass sich der Konzern von einigen Geschäftsbereichen trenne. Mit dem Fokus auf Kraftwerkssparte, Erneuerbare Energien und Flugzeuggeschäft würden jedoch vor allem die Probleme in den Energiedivisionen weiter bestehen bleiben.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" bleibt deshalb bei General Electric skeptisch. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: