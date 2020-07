Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 8,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 05.06.2020 - Neutral J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 03.06.2020 7,00 Halten Independent Research Markus Armer 11.05.2020 - Outperform William Blair Nicholas Heymann 30.04.2020 8,00 Neutral Credit Suisse John Walsh 30.04.2020

Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

5,819 EUR +2,07% (28.07.2020, 16:56)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

5,81 EUR +0,75% (28.07.2020, 16:39)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,815 USD +1,56% (28.07.2020, 16:57)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.07.2020/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 29.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, in einer Analyse vom 11.05.2020 sein Kursziel von 9,50 USD auf 7,00 USD gesenkt. Das bereinigte Ergebnis für Q1 habe unter der Analystenprognose sowie der des Marktes gelegen. Die bereinigte Ergebnismarge des Industriegeschäfts habe sich um 4,1 Pp y/y verschlechtert. Das berichtete Ergebnis habe allerdings von dem Verkauf des BioPharma-Geschäfts profitiert, der wie erwartet in Q1 erfolgreich abgeschlossen worden sei. Der Auftragseingang sei rückläufig gewesen (-5% y/y). GE habe im Zuge der Verschärfung der Covid-19-Pandemie bereits den Ausblick für das Geschäftsjahr zurückgezogen, was Armer für nachvollziehbar halte. Es sei keine neue Guidance präsentiert worden.Die erzielten Fortschritte beim Konzernumbau erachte Armer für positiv (Nettoerlös aus dem Verkauf des BioPharma-Geschäfts: rund 20 Mrd. USD). Dem stünden seines Erachtens jedoch die infolge der Covid-19-Pandemie schwachen Geschäftsaussichten im Bereich Aviation gegenüber. GE wolle u.a. durch Einsparmaßnahmen (Senkung der operativen Kosten auf Konzernebene um 2 Mrd. USD) den negativen Folgen der Pandemie entgegenwirken.Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 reduziert. Seine Dividendenprognosen würden unverändert bleiben. Armer hat die Aktie nach wie vor mit "halten" bewertet.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: