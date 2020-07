Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die US-Industrie-Ikone General Electric habe im zweiten Quartal knapp zwei Milliarden Dollar Verlust gemacht - mehr als erwartet. Vor allem die Krise der Luftfahrtbranche mache dem Konzern schwer zu schaffen. An der Börse sei allerdings bereits mit schwachen Zahlen gerechnet worden, sodass die Aktie kaum auf das Milliardenminus reagiere.Das wichtige Treibwerksgeschäft, das sonst hohe Margen beisteuere, habe bei GE im zweiten Quartal rote Zahlen geschrieben. Wichtig sei aber, dass der Konzern, der seit Langem mit einer äußerst schwachen Bilanz zu kämpfen habe, weniger Geld verbrannt habe als erwartet. GE selbst habe im Mai ein Minus von 3,5 bis 4,5 Milliarden Dollar prognostiziert - nun seien es lediglich 2,1 Milliarden Dollar gewesen.Eine schnelle Erholung sei laut Konzernchef Larry Culp angesichts des anhaltend schwierigen Umfelds nicht zu erwarten. Er rechne aber mit einer anhaltenden Erholung der kommerziellen Luftfahrt. "Basierend auf dem, was wir heute sehen, und den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ist eine sequenzielle Verbesserung der Erträge und der Liquidität im zweiten Halbjahr erreichbar", so Culp weiter. 2021 erwarte er dann wieder einen positiven Cash Flow.Die Corona-Pandemie treffe GE mitten im langwierigen Umbau. Nach wie vor kämpfe der Konzern mit dem Abbau der Verschuldung und der Beseitigung der Altlasten. Am Mittwoch habe der Konzern mitgeteilt, in den nächsten drei Jahren den verbleibenden Anteil am Öl- und Gasunternehmen Baker Hughes zu verkaufen.Anleger sollten deshalb weiter an der Seitenlinie bleiben - Es gibt derzeit attraktivere Werte, so Maximilan Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link