Börsenplätze General Electric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,164 EUR +1,38% (28.06.2019, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,177 EUR +0,12% (28.06.2019, 15:48)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,44 USD +0,38% (28.06.2019, 15:49)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Es sei ruhig geworden um General Electric. Über Monate habe die US-Industrieikone im Fokus der Anleger gestanden. Zunächst habe der radikale Kurssturz für Aufsehen gesorgt, nach mehreren Wechseln im Management sei dann unter dem aktuellen Chef Larry Culp der radikale Umbau gefolgt - inklusive Trendwende an der Börse. Doch wie gehe es jetzt weiter?Aktuell befinde sich GE mitten im Umbau. Culp kremple den Konzern von Grund auf um, zahlreiche Geschäftsfelder wie das Biopharma-Geschäft, die Baker-Hughes-Beteiligung oder Teile der Digitalsparte würden verkauft. Damit verschaffe sich der Konzern Spielraum, um die angeschlagene Bilanz zu verbessern sowie den Cash Flow und die Krise in der Kraftwerksparte in den Griff zu bekommen.Doch die Seitwärtsbewegung an der Börse zeige. Noch sei nicht restlos geklärt, ob die Fehler der Vergangenheit so kompensiert werden könnten. Denn eigentlich dürfte GE dank werthaltiger Assets wie der Luftfahrtsparte oder der Medizintechnik deutlich mehr wert sein als die derzeitige Marktkapitalisierung von 91 Milliarden Dollar.Die Risiken würden aber hoch bleiben: Die Krise der Kraftwerksparte sei nicht temporär, in Zeiten der Energiewende seien große Turbinen schlicht nicht mehr gefragt. Das Cash-Flow-Problem sei noch immer nicht gelöst, GE verbrenne auch im laufenden Jahr viel Geld. Zudem könnten durch Altlasten weitere Abschreibungen beispielsweise beim ehemaligen Finanzarm GE Capital drohen. Darüber hinaus kämpfe GE nach wie vor darum, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, dass durch die Bilanzschummeleien und den Absturz an der Börse verspielt worden sei.Anleger können darauf setzen, dass zeitnah wieder der Weg nach oben eingeschlagen wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link