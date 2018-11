XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weg zu lassen.Der Konzern verliere zunehmend das Vertrauen der Kreditmärkte. Die Schulden würden nur langsam abgebaut, die Q3-Zahlen hätten nicht überzeugt. Zudem sei die Bewertung der GE-Anleihen im letzten Monat gekappt worden und sei nur noch drei Stufen von der Einordnung "junk" - das bedeute Ramschniveau - entfernt.Doch bereits letztlich seien die Anleihen am Kreditmarkt quasi als "junk"-Anleihen gehandelt worden: Die Rendite habe sich innerhalb von wenigen Tagen mehr als vervierfacht. Sorgen habe insbesondere die hohe Schuldenlast von General Electric bereitet - mittlerweile würden sich die langfristigen Schulden auf etwa 110 Mrd. USD belaufen. Um die Bilanzposition zu verbessern, beschleunige der Konzern schon den Verkauf von Assets.Zumindest der hohe Liquiditätspuffer stimme zuversichtlich: 41 Mrd. USD Kreditvolumen stünden dem Konglomerat zur Verfügung. Davon seien bisher nur zwei Mrd. USD verbraucht. Der Absturz der Anleihen könnte deswegen jetzt den Höhepunkt erreicht haben - die harte Reaktion des Marktes erscheine übertrieben. Die Renditen seien in den letzten Tagen bereits wieder leicht zurückgegangen.Nach wie vor gilt: Finger weg von der GE-Aktie, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: