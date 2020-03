Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Anfang des Jahres habe vieles auf eine fundamentale Erholung beim US-Urgestein hingedeutet. Immerhin habe sich der Aktienkurs im Zeitraum zwischen Januar 2018 und Februar 2020 fast verdoppeln könne. Die Ausbreitung des Coronavirus habe dieser Aufwärtsbewegung aber ein jähes Ende bereitet. Rund 50% Minus stünden seit Ende Februar zu Buche. Vor allem die Krise in der Luftfahrtbranche setze dem einst wertvollsten Konzern der Welt stark zu. Nun reagiere das Management mit teils drastischen Maßnahmen.Wie der US-Konzern zu Beginn der Handelswoche bekanntgegeben habe, wolle man rund ein Zehntel der Stellen bei GE Aviation streichen. Die Sparte gehöre zu den weltweit größten Herstellern von Flugzeug-Triebwerken. Grund für die massiven Stellenstreichungen sei die einbrechende Nachfrage der Fluggesellschaften. Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus würden viele Flugzeuge am Boden bleiben und neue würden erst gar nicht mehr gebaut.Die GE-Aktie könne am Dienstag deutlich zulegen. Allerdings scheine es sich nach den horrenden Kursverlusten der letzten Wochen um eine rein technische Gegenbewegung zu handeln. Fundamental betrachtet bleibe die Branche stark angeschlagen. Langfrist-Anleger sollten somit vorerst die Finger von der GE-Aktie lassen. Wer etwas Mut mitbringe, könne auf eine kurzfristige Erholung setzen, sollte jedoch den Stopp möglichst eng setzen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:6,297 EUR +8,38% (24.03.2020, 16:29)