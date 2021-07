Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,00 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 14.07.2021 17,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 01.07.2021 17,00 Buy UBS Markus Mittermaier 24.06.2021 16,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 19.05.2021 14,00 Halten Independent Research Markus Armer 07.05.2021

Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,855 EUR +0,56% (26.07.2021, 17:24)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,845 EUR -0,55% (26.07.2021, 17:09)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,805 USD +0,75% (26.07.2021, 17:09)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (26.07.2021/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 14,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 27.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, in einer Analyse vom 01.07.2021 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 17,00 USD. Nach einem Treffen mit dem Management glaube Kaplowitz, dass General Electric bei seinen langfristigen Turnaround- und Vereinfachungsbemühungen kontinuierliche Fortschritte mache. Dies "sollte solide Kursgewinne unterstützen".Kurzfristig würden die Endmärkte von GE trotz eines gewissen Drucks auf die Luftfahrtmarge im zweiten Quartal im Zusammenhang mit der jährlichen Überprüfung der Vertragsmargen weiterhin die Ergebnisse unterstützen, die weitgehend dem Gesamtrahmen für 2021 entsprechen würden, so Kaplowitz. Er sei der Ansicht, dass der Kapitaleinsatz von GE mit Verbesserung des freien Cashflows zunehmend in den Fokus rücken könnte, wobei "wachstumsorientierte" interne Investitionen eine hohe Priorität hätten und wahrscheinlich im Laufe der Zeit von Dividendenerhöhungen begleitet würden.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 14,00 USD. Analystin Nicole DeBlase hat den Titel in einer Analyse vom 14.07.2021 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet und ihr Kursziel von 15,00 USD auf 14,00 USD gesenkt. Für die Industriewerte rechne sie in diesem Quartal erneut mit Gewinnsteigerungen. Die Erwartungen für den Sektor seien viel niedriger als noch vor drei Monaten, da der Konzern seit dem Ende der Q1-Gewinne um sieben Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurückgeblieben sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: