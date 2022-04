Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 118,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 14.04.2022 115,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 29.03.2022 116,00 Outperform Credit Suisse John Walsh 07.03.2022 127,00 Outperform Wolfe Research Nigel Coe 18.02.2022 125,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 18.02.2022

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

81,40 EUR -1,45% (25.04.2022, 16:56)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

81,00 EUR -3,11% (25.04.2022, 15:59)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

87,50 USD -1,76% (25.04.2022, 16:45)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (25.04.2022/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 127,00 oder 115,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 26.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Nigel Coe, Analyst von Wolfe Research, in einer Analyse vom 18.02.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 127,00 USD. Die Aktien von General Electric würden sich aktuell unterdurchschnittlich entwickeln, nachdem das Unternehmen in einem Newsletter-Update einen "vorsichtigen" Kommentar zum ersten Quartal abgegeben habe. Der Druck in der Lieferkette beziehe sich auf das Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Coe sei der Ansicht, dass der Kommentar die Gewinnprognose von GE von 2,80 bis 3,50 US-Dollar pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 nicht gefährde. Er suche nach weiteren Einzelheiten, wenn der CEO Larry Culp auf Konferenzen präsentiere. Coe glaube, dass das Update nicht auf eine "schnelle Verschlechterung der Bodenbedingungen" hinweise.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Barclays. Analyst Julian Mitchell hat den Titel in einer Analyse vom 29.03.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel werde von 116,00 auf 115,00 USD gesenkt.Nach den Kommentaren von GE Anfang dieses Monats und Mitte Februar zur Saisonalität der Jahresgewinne habe Mitchell die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 reduziert und gehe von einem noch stärker nach hinten belasteten Jahr für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow im Jahr 2022 aus.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: