NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 18,21 (16.01.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (17.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Konzern habe weitere milliardenschwere (Sonder-)Belastungen angekündigt, die in Q4/2017 verbucht würden. Das betreffe insbesondere erhöhte Rückstellungen auf Altgeschäfte mit Pflegeversicherungen (vor Steuern: -9,5 Mrd. USD; nach Steuern: -6,2 Mrd. USD). Ferner belaste die US-Steuerreform (rund -3,4 Mrd. USD). Des Weiteren werde das Unternehmen u.a. Wertberichtigungen auf Firmenwerte vornehmen (nach Steuern: -1,8 Mrd. USD). Daher erwarte es, dass das bereinigte EPS 2017 am unteren Ende der Guidance (1,05 bis 1,10 USD) liegen werde.Außerdem habe GE-CEO Flannery im Rahmen einer Telefonkonferenz angekündigt, dass die Konzernstruktur geprüft werde. Bisher habe das Management im Rahmen einer Investorenkonferenz (Mitte November 2017) "nur" angekündigt, sich von Unternehmensteilen im Volumen von 20 Mrd. USD trennen zu wollen. Damit könnte GE dem Vorbild des Wettbewerbers Siemens folgen, der sich stärker in Richtung einer Holding wandle. Konkrete Angaben habe Flannery noch nicht gemacht. Alles in allem habe eine Holdingstruktur das Potenzial den "wahren" Wert der einzelnen Konzernteile zu zeigen, den Konglomeratsabschlag zu reduzieren sowie letztendlich die Trennung von Aktivitäten zu erleichtern. Der Analyst habe seine Prognosen abgepasst (u.a. EPS 2017e: -0,34 (alt: +0,70) USD).Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:14,94 EUR +0,81% (17.01.2018, 11:48)