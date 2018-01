NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (18.01.2018/ac/a/n)

Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktie: US-Mischkonzern in der Krise - Aufspaltung nicht ausgeschlossen - AktiennewsJust diese Woche ließ General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) CEO John Flannery mit den Worten, er werde das Geschäft des Unternehmens "umgestalten", aufhorchen, so Michael Heller, Finanzanalyst der Raiffeisen Bank International AG.Inzwischen scheine auch eine Aufspaltung des Mischkonzerns, mit einem ausstehenden EUR-denominierten Anleihevolumen von rund EUR 12 Mrd. einer der großen US-Emittenten (A2/A/A+, Ausblick stabil) auf dem europäischen Markt, nicht ausgeschlossen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit in Analystenkreisen als eher niedrig eingeschätzt werde. Strukturell leide das Unternehmen unter der hohen Komplexität und falschen Portfolioentscheidungen der Vergangenheit. Bereits im November hätten die Ratingagenturen Moody's und Fitch den Mischkonzern aufgrund des schwachen Gewinn- und Cashflow-Ausblicks in einigen Sparten um ein Notch herabgestuft. Am Dienstag habe GE vermeldet, dass das Q4 2017 Ergebnis mit mindestens weiteren USD 6,2 Mrd. an zusätzlichen Abschreibungen aus dem Geschäft mit Pflegeversicherungen belastet werde. Zudem würden auf Sicht von sieben Jahren weitere Deckungsrückstellungen im Ausmaß von rund USD 15 Mrd. auf das abreifende Versicherungsportfolio drohen, für das schon seit zehn Jahren kein Neugeschäft mehr gemacht werde.