Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.04.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Die Q1-Zahlen hätten ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen (u.a. bereinigtes EPS: 0,21 (Vj.: 0,21) USD). Das organische Umsatzwachstum des Industrie-Geschäfts habe mit 7% y/y über der Unternehmenszielsetzung für das Gesamtjahr (+3% bis +5% y/y) gelegen. Wermutstropfen des Auftaktquartals sei der schwache operative Cashflow gewesen. Der Ausblick für 2017 sei wieder bestätigt worden. Der Analyst sehe den Konzern hier noch auf Kurs. Der Ausblick impliziere jedoch, dass H2 deutlich besser verlaufen müsse. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand seien gestiegen. General Electric positioniere sich in verschiedenen Geschäftsbereichen neu, was der Analyst für strategisch sinnvoll erachte und sich ab 2018 positiv auswirken dürfte.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die General Electric-Aktie bekräftigt. Das Kursziel sei aber von 37,00 auf 35,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 24.04.2017)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:27,55 EUR -0,76% (24.04.2017, 10:07)