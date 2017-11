NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

18,25 USD -0,05% (16.11.2017, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (17.11.2017/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Die GE-Aktie sei zuletzt in den sozialen Medien intensiv diskutiert worden. Aus charttechnischer Sicht müsse der Kursverlauf als mehr als angeschlagen eingestuft werden. Habe der Bruch zweier Aufwärtstrendlinien im letzten halben Jahr bereits für wichtige Warnschüsse gesorgt, so müssten Anleger nun das Abgleiten unter das Mehrjahrestief vom August 2015 bei 19,37 USD als endgültigen Nackenschlag werten. Unterstrichen werde die Bedeutung dieses Levels durch das 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit März 2009 (19,44 USD).Per Saldo bekomme der Kursverlauf der letzten fünf Jahre dadurch einen eindeutig "toppishen" Charakter. Parallel dazu betonte auch der MACD derzeit die Risiken. So sei der Trendfolger in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Monat, Woche, Tag) derzeit "short" positioniert. Der nächste wichtige Rückzugsbereich werde nun durch die Tiefs von 2011 und 2010 bei 14,03/13,75 USD definiert. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorge der RSI, der bereits im überverkauften Terrain notiere. Ohne eine schnelle Rückeroberung der o. g. Schlüsselmarken bei rund 19,40 USD befinde sich die GE-Aktie allerdings weiterhin in einer charttechnischen Schieflage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2017)XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:15,51 EUR -0,23% (17.11.2017, 10:01)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:15,517 EUR +0,01% (17.11.2017, 10:15)