Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

16,15 EUR -1,05% (14.11.2017, 14:38)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

19,04 USD +0,11% (14.11.2017, 14:38, vorbörslich)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

(14.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities seine Empfehlung die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unterzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities sind der Auffassung, dass die Dividende von General Electric Co. trotz der vorgenommenen Kürzung noch immer zu hoch sei.Auf Basis der Free Cash flow-Schätzungen für 2018 dürfte die Ausschüttungsquote rund 85% betragen. Im Vergleich zur Peer Group wäre das ein überdurchschnittlicher Wert.Die Befürchtungen hätten sich somit bewahrheitet. Hinzu komme, dass der Q3-Bericht unzweifelhaft schlechter gewesen sei als es sich die meisten Marktteilnehmer noch vor sechs Monaten hätten vorstellen können, so der Analyst C. Stephen Tusa.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:16,20 EUR -2,06% (14.11.2017, 14:24)