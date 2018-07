Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 13.07.2018 15 Sector perform RBC Capital Markets Deane Dray 10.07.2018 16 Equal Weight Barclays - 09.07.2018 11 Underweight J.P. Morgan Stephen Tusa 02.07.2018 15 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.06.2018 14 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 27.06.2018 16 Neutral UBS Steven Winoker 27.06.2018 - Perform Oppenheimer Christopher Glynn 27.06.2018 14,50 Market perform Cowen and Company Gautam Khanna 27.06.2018 15 Hold Stifel Nicolaus Robert McCarthy 16.05.2018 22,50 Buy Gabelli & Co - 14.05.2018 15 Neutral Credit Suisse Robert Czerwensky 27.04.2018 19 Buy Morningstar - 23.04.2018

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,83 EUR +0,25% (19.07.2018, 08:01)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,83 EUR +0,85% (18.07.2018)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 13,75 +0,44% (18.07.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (19.07.2018/ac/a/n)







General Electric wird am 20.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin der Deutschen Bank, Nicole DeBlase, in einer Aktienanalyse vom 13.07.2018 die Coverage des Titels mit einem "hold"-Rating wieder aufgenommen und ein Kursziel von 15,00 USD veranschlagt. Die Analystin erkenne die Maßnahmen von General Electric Co. zum Heben versteckter Werte an. Risikoinvestoren könnten nach den jüngsten Portfolioänderungen daran interessiert sein Vorteile aus der Kluft zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Base Case von 16 USD je Aktie ziehen zu wollen. Fundamental orientierte Anleger würden aber wahrscheinlich weiterhin Sorgen hinsichtlich der Stromerzeugungsaktivitäten von GE haben. Auf mittlere Sicht bestehe hier kaum Erholungspotenzial. Zudem dürften die Konsensprognosen bereits erste Erfolge bei den Kostensenkungsmaßnahmen berücksichtigt haben, so DeBlase.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 11,00 USD. Analyst C. Stephen Tusa bestätigt in einer Analyse vom 02.07.2018 seine "underweight" -Empfehlung. Er weise noch einmal darauf hin, dass die Aktie signifikant überwertet sei. Das was nach den Beteiligungsverkäufen noch übrig bleibe, werde auf Sum-of-the-parts-Basis zu hoch gepreist. Unter Zugrundelegung der 2019er Prognosen für das Restgeschäfts komme die GE-Aktie auf ein KGV von 26. Im Vergleich zur Peer Group bedeute dies einen Aufschlag von mehr als 50%. In einem noch vernünftigen pessimistischen Szenario komme das restliche GE pro Aktie auf einen geschätzten Wert von 6 USD und ein impliziertes Kursziel von 9 USD, so Tusa.