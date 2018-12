XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Nach Monaten der Talfahrt biete sich Anlegern am Donnerstag ein ungewohntes Bild. Das Wertpapier zähle vor Börsenstart in den USA zu den Top-Gewinnern auf dem Kurszettel. Es könne zweistellig zulegen. Der Grund: Der Langzeitbär Stephen Tusa sehe den Absturz endlich beendet.J.P. Morgan-Experte Tusa habe als einer der ersten Experten auf die Probleme von GE hingewiesen. Auch zuletzt habe er noch auf einen weiteren Absturz der Industrie-Ikone gesetzt. Doch nun halte er das Chance/Risiko-Verhältnis für ausgewogen. Das Potenzial nach unten sei jetzt begrenzt, deswegen habe Tusa GE auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel von 6 USD liege jedoch weiter unter dem aktuellen Kurs.Der Konzern habe derweil bekannt gegeben, dass man sich von 90% der Anteile an der Tochter ServiceMax trenne. Die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake übernehme den Softwareanbieter, ein Kaufpreis sei aber nicht bekannt geworden. GE habe ServiceMax vor zwei Jahren für 915 Mrd. USD erworben. Jetzt möchte sich der Konzern stärker auf das Kerngeschäft mit dem Internet der Dinge konzentrieren. Dazu werde eine unabhängige Tochter gegründet, die aus den Sparten GE Digital und GE Power Digital bestehe und auf etwa 1,2 Mrd. USD Umsatz komme.Anleger sollten deshalb weiter nicht investieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen General Electric-Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: