Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 16.04.2018 17 Neutral BofA Merrill Lynch Research Andrew Obin 16.04.2018 12 Market perform Cowen and Company Gautam Khanna 12.04.2018 11 Underweight J.P. Morgan Stephen Tusa 09.04.2018 13 Hold Stifel Nicolaus Robert McCarthy 03.04.2018 23 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 03.04.2018 - Verkaufen DZ BANK Robert Czerwensky 27.03.2018 15 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.03.2018 16 Neutral UBS - 07.03.2018 16 Equal Weight Barclays - 15.02.2018 15 Sell Deutsche Bank John G. Inch 31.01.2018 16,50 Halten LBBW Volker Stoll 25.01.2018 17 Sector perform RBC Capital Markets Deane Dray 25.01.2018

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,12 EUR +0,54% (19.04.2018, 11:01)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,10 EUR +0,09% (19.04.2018, 10:30)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 13,66 (18.04.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (19.04.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23 oder 11 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 20.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Citigroup, Andrew Kaplowitz, in einer Aktienanalyse vom 03.04.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating sowie das Kursziel von 23,00 USD bestätigt. Keine neuen Nachrichten von General Electric Co. könnten als "gute Nachrichten" angesehen werden. Nach der Bekanntgabe der Finanzierungspläne für die versicherungstechnischen Rückstellungen und der Bilanz seien keine neuen signifikanten Probleme aufgetaucht. Je mehr Zeit seit dem Bekanntwerden der Probleme verstreiche, desto mehr würden Investoren Vertrauen fassen, dass sich das neue Management voll auf den Turnaround konzentrieren könne. Wendepunkte in drei Bereichen - bessere Cash-Generierung, Beteiligungsverkäufe und besseres Energiemarktumfeld - könnten im kommenden Jahr als Katalysatoren für eine Änderung des Narrativs dienen, so Kaplowitz.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 11,00 USD. Stephen Tusa, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat in einer Aktienanalyse vom 09.04.2018 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Wertpapier sei das teuerste im Sektor, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: