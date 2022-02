Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 125,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber, Magdalena Quell 08.02.2022 108,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 27.01.2022 116,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 27.01.2022 108,00 Outperform RBC Capital Deane Dray 26.01.2022 55,00 Neutral J.P. Morgan Stephen Tusa 26.01.2022



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge.(08.02.2022/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 125,00 oder 55,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 25.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht.Die US-Industrie-Ikone General Electric steht vor der Aufspaltung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 25.01.2022. Doch noch sei das Konglomerat nicht zerschlagen, an der Börse sei die Euphorie nach jener Ankündigung bereits verflogen. Auch mit den Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal könne der Konzern nicht überzeugen, vor allem der Ausblick enttäusche.Beim Umsatz habe GE mit einem Minus von drei Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar die Erwartungen um rund acht Prozent verfehlt. Dagegen habe der bereinigte Gewinn je Aktie mit 92 Cent rund zehn Prozent über den Schätzungen gelegen. Auch der Free Cashflow von 5,1 Milliarden Dollar sei deutlich besser ausgelaufen als die erwarteten 4,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich habe GE aber wegen der hohe Belastungen etwa für Restrukturierungsmaßnahmen einen Milliardenverlust von 3,9 Milliarden Dollar verkraften müssen - nach plus 2,4 Milliarden Dollar im Vorjahr.Für Enttäuschung habe der Ausblick gesorgt: Beim Gewinn je Aktie peile GE 2,80 bis 3,50 Dollar an. Selbst die obere Spanne der Prognose liege damit deutlich unter den von Experten erwarteten 3,90 Dollar. Die Umsatzprognose von im Mittel 80 Milliarden Dollar habe dagegen im Rahmen der Schätzungen gelegen. Beim Free Cashflow erwarte GE 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar.GE wolle sich künftig in drei Unternehmen für Medizintechnik, für Energie und für Luftfahrt aufspalten. Aktuell mache vor allem das Energiegeschäft Sorgen. Beim Onshore-Wind erwarte der Konzern massiven Gegenwind durch die hohe Inflation. Zuletzt hätten hier bereits schwache Zahlen und eine Gewinnwarnung des Wettbewerbers Siemens Gamesa für Aufsehen gesorgt und untermauert, dass die Profitabilitätsprobleme der Branche nicht so schnell überwunden werden dürften. Die Aufspaltung von GE sei grundsätzlich zu begrüßen. Doch dies brauche noch Zeit. Aktuell würden vor allem die Probleme in der Windbranche belasten. Anleger müssen deshalb derzeit nichts überstürzen, so Maximilian Völkl.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von J.P. Morgan Securities. Analyst Stephen Tusal hat den Titel in einer Analyse vom 26.01.2022 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 55,00 USD. Es sei jetzt klar, dass die zugrunde liegende Cash-Ertragskraft der Vermögenswerte von GE, gemessen am EBITDA zu freien Cash-Einnahmen ohne Betriebskapital, deutlich unter der Konsensschätzung von 7 Mrd. USD liege, die in der Aktie abgezinst seien. Der Konsens der Multiplikatoren bewerte, "diese optimistischen EBITDA-Zahlen sind zu hoch, während die eingebetteten Verbindlichkeiten zu niedrig bleiben", so Tusa.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: