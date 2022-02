Was genau sind ETFs?

So funktionieren die Indexfonds

Physischer ETF

Synthetischer ETF

Ausschüttender-ETF

In einem ausschüttenden ETF erhalten die Anleger regelmäßig direkt die Dividenden ausgezahlt, wenn der ETF Gewinn erwirtschaftet. Dadurch sinkt zwar der Wert des Fonds, aber mit diesem Geld kann der Anleger direkt machen, was er möchte.



Wiederanlegender-ETF

Statt der Auszahlung werden die Dividenden bei dem Wiederanleger-ETF dem Fondsvermögen zugeschrieben. So entsteht eine bessere positive Wertentwicklung, die sich auf den langfristigen Vermögensaufbau mit den ETFs ähnlich wie bei dem Zinseszinseffekt positiv auswirkt.



Sind ETFs sicher?

ETFs sind eine gute Möglichkeit, um Risiko zu streuen. Statt alles auf ein Pferd zu setzen, setzen wir lieber auf viele Werte, damit wir nicht alles auf einen Schlag verlieren. Damit sind die ETFs grundsätzlich sicherere Anlagen als viele andere Börsentransaktionen.



Zusätzlich gilt das Geld, das wir in einem ETF-Sparplan investiert haben, als Sondervermögen. Das heißt, es ist geschützt, auch wenn die Anbieter bankrottgehen. Die Fondsanteile, die sie im Namen der Anleger halten, gehen an ihn oder einen Treuhänder, der nun als Broker agiert, über oder werden ausgezahlt. Um das umsetzen zu können, muss das Geld von Fondsgesellschaften getrennt vom Unternehmensvermögen aufbewahrt werden.



Vorteile der ETFs

Die Vorteile der ETFs sind:



Liquidität – Im Vergleich zu normalen Indexfonds werden ETFs an der Börse gehandelt. Das heißt man kann sie schnell verkaufen, statt darauf warten zu müssen, dass die Fondsgesellschaft Transaktionen durchführt.





– Im Vergleich zu normalen Indexfonds werden ETFs an der Börse gehandelt. Das heißt man kann sie schnell verkaufen, statt darauf warten zu müssen, dass die Fondsgesellschaft Transaktionen durchführt. Sicherheit – Durch den Rechtsstatus als Sondervermögen sind ETFs gegen den Bankrott von Fondsgesellschaften abgesichert.





– Durch den Rechtsstatus als Sondervermögen sind ETFs gegen den Bankrott von Fondsgesellschaften abgesichert. Transparenz – Die Wertpapiere, die in einem Börsenindex enthalten sind, sind jederzeit einsehbar. Als Anleger können wir leicht nachvollziehen, wie die Werte der Fondsanteile aussehen.





– Die Wertpapiere, die in einem Börsenindex enthalten sind, sind jederzeit einsehbar. Als Anleger können wir leicht nachvollziehen, wie die Werte der Fondsanteile aussehen. Risikostreuung – Da wir in verschiedene Wertpapiere investieren, streuen wir unser Anlagerisiko. Wenn wir zeitgleich auf 1.500 Aktien setzen, machen die Verluste einzelner Firmen nicht so viel aus, wie bei Einzelaktien.





– Da wir in verschiedene Wertpapiere investieren, streuen wir unser Anlagerisiko. Wenn wir zeitgleich auf 1.500 Aktien setzen, machen die Verluste einzelner Firmen nicht so viel aus, wie bei Einzelaktien. Kleine Ansprüche – ETFs eignet sich für Börseneinsteiger, die nicht viel Geld zur Verfügung haben oder klein anfangen wollen. Mit den Fondssparplänen bei Banken können wir schon mit kleinen Beträgen und Zielen anfangen, in ETFs zu investieren.





– ETFs eignet sich für Börseneinsteiger, die nicht viel Geld zur Verfügung haben oder klein anfangen wollen. Mit den Fondssparplänen bei Banken können wir schon mit kleinen Beträgen und Zielen anfangen, in ETFs zu investieren. Gebühren – Broker nehmen Gebühren für die Führung von Depots und das Ausführen einzelner Transaktionen. Wie hoch sie sind, unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter und unter den einzelnen Anlageformen. Grundsätzlich sind die Führungsgebühren hoch, wenn die Transaktionsgebühren niedrig sind, und andersherum. Da wir die ETFs meist für langfristige Sparpläne kaufen, können wir Gebrauch von den niedrigen Führungsgebühren machen.

Indexfonds haben aber auch Nachteile

Langfristinvestition – Wer an der Börse handeln und schnelle Gewinne erzielen will, wird von ETFs enttäuscht. Sie eignen sich erst bei Anlagen für mehrere Jahre.





– Wer an der Börse handeln und schnelle Gewinne erzielen will, wird von ETFs enttäuscht. Sie eignen sich erst bei Anlagen für mehrere Jahre. Kursschwankungen – Auch wenn die Risiken bei ETFs gestreut sind, unterliegen sie dennoch Wertschwankungen. Je mehr Menschen in ETFs investieren, desto stärker spürt man es, wenn viele Menschen bei Kursabfällen ihre Indexfonds verkaufen.





– Auch wenn die Risiken bei ETFs gestreut sind, unterliegen sie dennoch Wertschwankungen. Je mehr Menschen in ETFs investieren, desto stärker spürt man es, wenn viele Menschen bei Kursabfällen ihre Indexfonds verkaufen. Gebühren – Die Gebühren sind zwar nicht so hoch wie bei vielen anderen Anlegeformen, aber sie halten dafür über einen langen Zeitraum an, was sich in den Renditen abzeichnen kann.

Fazit

ETFs sind eine gute Strategie für eine langfristige Anlage, die mehrere Jahre bis Jahrzehnte lang Vermögen ansparen soll. Dafür gibt es bei vielen Banken und Brokern ETF-Sparpläne, die uns dabei helfen, mit den Indexfonds an der Börse zu handeln. Durch die breite Streuung auf viele Unternehmen ist die Anlageform risikoarm. Dafür können wir hier auch keine exorbitanten Aktiengewinne erwarten. Es gibt also gute Gründe, aus denen die ETFs so beliebt sind. Ihrer Nachteile sollte man sich dennoch bewusst sein. (02.02.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - ETFs wie der MSCI World gelten als sichere Anlage und werden vor allem als Sparplan in Banken immer beliebter. Sie sind risikoarm und kosten im Vergleich zu anderen Börsentransaktionen in Depots niedrige Gebühren. Was macht die Indexfonds so beliebt? Und welche Arten von ETFs gibt es überhaupt?ETF steht fürIn diesen werden mehrere Unternehmen zusammengeführt. Das kennen wir beispielsweise von dem DAX, der die Kursentwicklung aller im deutschen Leitindex gelisteten Unternehmen umfasst.Wir kaufen keine Aktie bei einem dieser Unternehmen und verlieren alles, wenn dieses Unternehmen bankrottgeht.Um ein ETF zu sein,Indexfonds kann man sonst auch unabhängig direkt bei einer Fondsgesellschaft kaufen. In diesem Fall ist der Fond aber nichtund daher kein ETF.Im Vergleich zu den 40 Aktien des DAX ist der MDCI World beispielsweise ein Weltaktienindex mit 1.600 Unternehmen.Für diesen eröffnen wir bei einem ETF-Anbieter (Bank oder Broker) ein Depot. Dann können wir uns Indices aussuchen, in die wir investieren möchten.Aufgrund des geringen Risikos sind die Gewinne genau wie die Verluste nicht extrem, sondern bauen sich über Zeit auf. Deshalb lohnen sich ETFs erst nach mehreren Jahren.Die folgenden "Bauarten" von ETFs kann man dabei nutzen:Physische ETFs sind die simpelste Form der ETF-Anlage.Deshalb wissen wir genau, welche Assets wir besitzen und können Kursbewegungen leicht nachvollziehen. Manche Broker und Banken bieten aber auch eine optimierte Auswahl von den vielversprechendsten Aktien in einem Index an.Synthetische ETFs werden auch Swap-ETFs genannt.Der Tauschpartner ist die Bank des Emittenten (Herausgeber der Wertpapiere). Sie kann zusichern, die Werteentwicklung des Index und alle Dividendenzahlungen zu liefern, ohne dass die Aktien gekauft werden müssen.Als Gegenzug erhält die Partnerbank die Rendite eines Wertpapierkorbs, den der Anbieter von unserem Geld kauft.