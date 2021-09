Gold lasse sich nicht wie Geld endlos vermehren, schließlich komme das Edelmetall auf dem Planeten nur begrenzt vor. Im Vergleich zu staatlichen Währungen unterliege es daher weniger der Gefahr, durch wirtschaftliche Veränderungen einen abrupten Wertverlust zu erleiden. Es bringe als Geldanlage zwar keine hohe Rendite, aber diene zur Absicherung des Vermögens. "Mit dem Entschluss zu einer solchen Investition warten Anleger idealerweise nicht bis zu einer starken Inflation, denn dann erhöhen sich meist die Edelmetallpreise. Es empfiehlt sich, schon während guter Marktverhältnisse regelmäßig kleinere Mengen Gold zu kaufen, um letztlich etwa 10 bis 20 Prozent des eigenen Vermögens auf diese Weise zu sichern", rate Lochmann.



Viele Käufer würden sich letztendlich auch für Gold entscheiden, weil es als Anlagegold steuerfrei sei. Allerdings würden nicht alle Goldprodukte als Anlagegold gelten. Als Voraussetzung dafür müssten Barren einen Reinheitsgrad von 995 und Münzen einen Feingehalt von 900 Tausendsteln sowie eine Prägung nach dem Jahr 1800 vorweisen. Zudem müsse die Münze in dem Herkunftsland als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.



"Sammelmünzen stellen beispielsweise keine besonders lukrative Investition dar, weil der Kaufpreis meist höher liegt als der tatsächliche Edelmetallwert. Hingegen eignen sich gängige Anlagemünzen wie der Krügerrand und Wiener Philharmoniker. Bezüglich der Goldbarren empfehlen sich als flexible Vermögensabsicherung insbesondere die sogenannten CombiBars", verrate Lochmann. Bei CombiBars handle es sich um mehrere miteinander verbundene Ein-Gramm-Barren. Durch Sollbruchstellen würden sich individuelle Mengen per Hand abbrechen lassen - ähnlich wie bei einer Schokoladentafel. Das sei nicht nur praktisch, sondern erspare zugleich ein hohes Aufgeld, das in der Regel beim Kauf einzelner kleiner Barren anfalle. (28.09.2021/ac/a/m)







Rheinstetten (www.aktiencheck.de) - Laut aktueller Inflationsrate verliert der Euro seit einigen Monaten in Deutschland an Wert: Seit Anfang 2021 stieg die Rate von -0,3 auf inzwischen 3,9 Prozent sprunghaft an, so die Experten von der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG."Immer mehr Menschen veranlasste diese Entwicklung dazu, ihr Erspartes in Edelmetalle wie Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) anzulegen. So gab der World Gold Council bekannt, dass die Deutschen im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 90,5 Tonnen Gold kauften. Das wirkt sich auch auf den Goldpreis aus: Während er Ende 2020 fiel, steigt er aufgrund der erhöhten Nachfrage seit einigen Monaten wieder an", erkläre Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.