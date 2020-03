Hamburg (www.aktiencheck.de) - Maßgeblich getragen wurde die Gegenbewegung nach dem globalen Aktienmarkt-Kollaps von entschlossenem Handeln und konkreten politischen Maßnahmen von zur Bekämpfung der Corona-Epidemie, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



In China wrden schon seit Wochen alle geld- und fiskalpolitischen Register gezogen, um die Situation zu stabilisieren. IWF und Weltbank wollten ärmere Staaten unterstützen. Die US-Notenbank FED achte auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie, wobei spätestens in der März-Sitzung eine Leitzinssenkung um mindestens 25 Basispunkte fest erwartet werde. Die japanische und die britische Notenbank hätten angekündigt, ihren Beitrag zur Sicherung der finanziellen Stabilität zu leisten. Der deutsche und der französische Finanzminister würden ihre Bereitschaft versichern, "falls nötig, entschlossen einzugreifen". Wenn die Corona-Epidemie somit eine positive Nebenwirkung habe, dann dass wesentliche politische Kräfte international nun endlich an einem Strang ziehen würden. Auch von der EZB werde spätestens Ende April eine weitere Senkung des Einlagenzinses auf -0,6 Prozent p.a. erwartet. Aus Sicht europäischer Anleger sei auf eine Stabilisierung der Lage zu hoffen, so dass es nicht zu diesem Zinsschritt komme. Denn ein Impuls für die Kreditvergabe durch Banken und dadurch eine Unterstützung der Konjunktur wären kaum zu erwarten. Definitiv aber würde sich das strukturelle Negativzinsniveau in der Eurozone noch weiter manifestieren. Die zarte Hoffnung auf eine langsam beginnende Trendwende unter der neuen Präsidentin Lagarde wäre vorerst geplatzt. (03.03.2020/ac/a/m)





