Der aktivistische Investor Bill Ackman habe einen 1,1%-igen Anteil an Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) offen gelegt, was zu einem Kurssprung im Intraday-Handel von rund 5,6% geführt habe. Der Großinvestor stelle hohes Wachstumspotenzial in China in Aussicht, wo sich der Umsatz in den nächsten fünf Jahren verdreifachen solle. Die Starbucks-Aktie habe bei +2,1% geschlossen.



Nachdem Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+4,9%) Kursverluste an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen habe hinnehmen müssen, habe gestern eine positive Analysteneinstufung ("outperform") die Durststrecke beendet.



Morgen würden in den USA Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) und die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) berichten. In Europa folge morgen der Düsseldorfer Verpackungsmittelhersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF). (10.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) am Montag noch bei -12,2% schloss, verbuchte der Finanzdienstleister gestern ein Kursplus von 9,1% und setzte sich damit an die Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wirecard habe gestern mitgeteilt, bis 2025 einen Konzernumsatz von mehr als EUR 10 Mrd. und ein EBITDA von mehr als EUR 3,3 Mrd. erreichen zu wollen. Im vergangenen Jahr hätten sich Umsatz und EBITDA noch auf EUR 1,5 Mrd. bzw. EUR 0,4 Mrd. belaufen.