Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (06.12.2018/ac/a/a)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK)Die Analysten von UOB Kay Hian nehmen im Rahmen einer Branchenstudie zur Autoindustrie in China auf die von US-Präsident Trump über Twitter verbreitete Nachricht Bezug, wonach die chinesische Regierung einer Reduzierung von Importzöllen zugestimmt habe.Dem Vernehmen nach sei China bereit 40%ige Zölle auf aus den USA importierte Autos zu reduzieren. Aus Gründen der Fairness könnte China damit auch Zölle auf aus anderen Ländern eingeführte Autos senken. Die Joint Ventures, vor allem die auf Luxusautos fokussierten, könnten davon am härtesten getroffen werden. Chinesische Hersteller wären vergleichsweise weniger betroffen. Die Einschätzung des Sektors bleibe bei "market weight".Analyst Ken Lee favorisiert im Sektor weiterhin die Aktien von Geely Automobile Holdings Ltd. Der säkulare Wachstumstrend angetrieben durch die verbesserte Markenpositionierung dank Lynk & Co spreche für ein Investment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link