Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,1675 EUR +3,21% (04.11.2020, 10:09)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (04.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Im Gegensatz zu BYD und Nio hinke die Geely-Aktie weit hinterher. Zwar habe der Autohersteller mit Li Shufu einen visionären Firmenchef, in puncto Elektromobilität seien die Nachrichten aus dem Hause Geely zuletzt aber überschaubar gewesen. Zwar habe Geely mit der Marke Lynk & Co einen Fuß in die Tür gestellt, jedoch reiche das nicht aus. Der ganz große Wurf im Bereich Elektromobilität sei bislang ausgeblieben. Dennoch, vielleicht stehe der Big Bang noch bevor.Charttechnisch befinde sich die Geely-Aktie vor dem Sprung über den starken Widerstand bei 20 HKD. Gelinge der Ausbruch, habe das Papier Potenzial bis in den Bereich von 25 HKD (2,77 Euro) und 27,50 HKD (3,05 Euro), so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Geely-Aktie:Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:19,68 HKD +3,14% (04.11.2020)