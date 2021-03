Börsenplätze Geely-Aktie:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Es habe gerade danach ausgesehen, als ob die Geely-Aktie die Konsolidierung stoppen und wieder einen Boden finden könnte. Aber Fehlanzeige! Nach einem herben Gewinneinbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr gehe es wieder kräftig nach unten.Geely, das u.a. den schwedischen Autobauer Volvo besitze und dessen Eigentümer Li Shufu der größte Daimler-Einzelaktionär sei, habe unter dem Strich mit 5,5 Mrd. Renminbi (709 Mio. Euro) ein Drittel weniger Gewinn verzeichnet.Die Geely-Aktie habe nach dieser Mitteilung vom Dienstag an der Hongkonger Börse um gut 7% nachgegeben. Die Analysten hätten mit einem weniger scharfen Gewinnrückgang gerechnet. Der Umsatz von Geely Automobile sei um 5% auf 92,1 Mrd. Renminbi gesunken, der Absatz sei um 3% auf 1,3 Mio. Fahrzeuge gefallen.Geely habe zudem offenbar Probleme mit dem geplanten Listing an der Schanghaier Technologiebörse Star Board. Chinas Aktienmarktbehörden würden hinterfragen, ob das Unternehmen genug High Tech sei für eine solche Notierung, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Bisher sei Geely an der Börse in Hongkong notiert.Ein Großteil der Kursfantasie der Geely-Aktie stecke in der Entwicklung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Der chinesische Markt bleibe hier zwar weiter aussichtsreich, doch an der Börse werde bei den Elektroauto-Hoffnungen gerade viel Luft gelassen und eher auf etabliertere Hersteller gesetzt.Die schlechter als erwarteten Zahlen würden nun bei Geely für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgen. "Der Aktionär" habe Ende Februar zum Verkauf der Aktie geraten. Ein Neueinstieg dränge sich momentan nicht auf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link