Die Aktie habe eine Konsolidierung bis auf die Unterstützung bei 13,40 Hongkong-Dollar eingelegt. Seit wenigen Tagen habe das Papier wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Nächstes Ziel sei die wichtige 200-Tage-Linie bei 16,00 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 1,80 Euro.



Das langfristig positive Szenario bleibt intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer Geely habe im Februar einen Absatzrückgang um 24% auf 83.552 Fahrzeuge hinnehmen müssen. Im Januar habe das Plus noch bei 2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gelegen. Die Aktie bleibe dennoch langfristig aussichtsreich.Im Januar sei die Welt für Geely noch in Ordnung gewesen. Die Zahl der ausgelieferten Autos sei im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf 158.393 Autos geklettert. Im Februar habe der chinesische Autobauer einen kräftigen Rückgang verzeichnet. Die Zahl der verkauften Autos sei um knackige 24% in die Knie gegangen. "Eigentlich hätte man von Geely in den ersten beiden Monaten einen nicht ganz so starken Rückgang erwartet. Zu 80% ist der Geely-Rückgang vom Markt abhängig, 20% bedeutet, dass man bei NEV, also Elektroautos und SUV, noch Verbesserungspotenzial hat", habe Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research gesagt.Bis 2020 solle das Produktportfolio von Geelys ehrgeizigem Chef Li Shufu zu 90% aus Autos mit reinem Elektroantrieb bestehen. 30 neue Stromer sollten bis dahin in den Markt gedrückt werden.Vor kurzem stelle Geely seinen neue Elektroflitzer GE11 in Schanghai vor. Höchstgeschwindigkeit 150 km/h, 50 kWh Batterie von CATL, Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometer, Preis umgerechnet rund 26.000 Euro. Mit dem zweiten vollelektrischen Auto wolle Geely neben China auch in Europa und in den USA angreifen. Ähnliche Pläne verfolge Geely mit seiner jungen, stylishen Marke Lynk & Co."Langfristig wird man bei Geely die Zusammenarbeit von Geely-Volvo-Daimler verstärken. Dabei spielt sicher Daimler eine wichtige Rolle, auch bei den Elektroautos. Bisher sind bei Geely und Volvo Elektroautos noch unterrepräsentiert. Nach meiner Einschätzung wird Geely daher langfristig gut performen, kurz- und mittelfristig gibt es "Dellen"", so Dudenhöffer.Die gesamte Produktpalette von Geely profitiere in erster Linie durch den Technologie-Transfer der Marken Volvo, Lotus oder The London Taxi. Diese würden allerdings in der Geely-Holding bilanziert. Die Käufer der Geely-Aktie würden "nur" das China-Geschäft mit den Marken Geely, Emgrand sowie Lynk & Co erwerben.