Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,87 EUR -0,53% (13.08.2018, 18:08)



Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,86 EUR -1,06% (13.08.2018, 16:43)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (13.08.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Geely: Jetzt wird's interessant! ChartanalyseBis Mitte 2016 hämmerte die Aktie des chinesischen Autobauers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) über Jahre hinweg gegen den Widerstandsbereich von grob 0,655 US-Dollar, konnte anschließend jedoch einen signifikanten Kaufimpuls setzen und seitdem bis auf 3,78 US-Dollar bis Ende letzten Jahres zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das entspreche im Übrigen einem Kursgewinn von über 450 Prozent binnen 18 Monaten! Seither aber würden wieder fallende Kursnotierungen das Chartbild dominieren und habe das Papier bis zur vergangenen Handelswoche auf die markante Horizontalunterstützung von rund 2,00 US-Dollar abwärts gedrückt. In diesem Bereich sei auch der seit Mitte 2016 bestehende Aufwärtstrend aufzufinden und sollte für eine temporäre Stabilisierung sorgen. Darüber hinaus wäre sogar ein Pullback auf der Oberseite vorstellbar und könne über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Allerdings bleibe das Risiko in den aktuellen wirtschaftlich unsicheren Zeiten recht hoch, entscheidende Impulse seien lediglich auf Wochenschlusskursbasis zu verwerten!Für risikofreudige Anleger eigne sich der aktuelle Bereich von 2,0 + X US-Dollar hervorragend für den Aufbau einer kurzfristigen Long-Position bis in den Bereich von zunächst 2,36 US-Dollar. Darüber sollte schließlich die einstige Horizontalunterstützung und jetzt Widerstand um 2,62 US-Dollar angesteuert werden und berge hierdurch kurzfristiges Korrekturpotenzial auf der Oberseite. Weiter als der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei derzeit 2,68 US-Dollar sollte es mit der Geely-Aktie jedoch nicht mehr rauf gehen.Aufgrund der größeren Unterstützungszone um 2,00 US-Dollar müssten jedoch volatile Kursschwankungen um diesen Bereich zwingend einkalkuliert werden. Ein größeres Verkaufssignal sollte sich hingegen erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts von 1,70 US-Dollar ergeben. In diesem Fall wäre ein rascher Rücklauf zunächst auf das Niveau von 1,30 US-Dollar zu favorisieren. Ob dann aber nicht noch die runde Marke von 1,00 US-Dollar im weiteren Verlauf angesteuert werde, müsse sich noch an entsprechender Stelle zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link