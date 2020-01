Börsenplätze Geely-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,8534 EUR +0,95% (10.01.2020, 19:50)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,8526 EUR +0,14% (10.01.2020, 22:26)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

16,00 HKD -0,50% (10.01.2020)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (12.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Der angeschlagene Sportwagenhersteller Aston Martin Lagonda könnte einem Pressebericht zufolge finanzielle Hilfe aus China bekommen. Der Autohersteller Geely, der u.a. an Daimler beteiligt sei, prüfe derzeit eine Beteiligung an dem seit 2018 an der Börse notierten britischen Hersteller, habe die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Aktuell untersuche Geely die Bücher. Daimler, an dem die Chinesen rund 10% halten würden, verkaufe bereits Motoren an die Briten.An der Börse habe der Bericht für einem Sprung des Aktienkurses von Aston Martin von bis zu 20% gesorgt. Bis zum Handelsende sei das Plus auf rund 13% abgebröckelt. Die Aktie sei wegen der vielen Probleme wie dem sinkenden Absatz, hohen Kosten und den Folgen des Brexit seit Monaten unter Druck. Auch nach dem Anstieg am Freitagnachmittag liege der Kurs mit 460 GBp ca. 75% unter dem Emissionspreis.Linglong Tire, Huawei und viele andere: Geely habe im vergangenen Jahr startegische Partnerschaften wie am Fließband. Geely sei ein spannender Player der Elektromobilität. Zuletzt habe sich das Chartbild deutlich aufgehellt und auch die 200-Tage-Linie habe vor ein paar Wochen nach oben durchbrochen werden können. Damit nehme die Umkehrformation weiter Formen an, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link