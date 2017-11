Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (29.11.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobil- und Motorradherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Das Unternehmen dränge in neue Märkte: Der chinesische Autobauer werde seine Crossover-Fahrzeuge auf den russischen Markt bringen. Dafür habe Geely ein Joint Venture in Weißrussland gegründet. Im Geely-Werk in Zhodino, rund 70 Kilometer von Minsk entfernt, würden ab 2018 knapp 25.000 Fahrzeuge gebaut werden. Im folgenden Jahr sollten es bereits 35.000 Autos sein.Die Geely-Aktie habe ihren letzten Anstieg bis genau auf die 38-Tage-Linie konsolidiert. Die aktuelle Verschnaufpause dürfte bald beendet sein und der chinesische Titel wieder auf die Überholspur wechseln. Das nächste Ziel warte dann im Bereich um 3,50 Euro.Börsenplätze Geely-Aktie: