LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:

460,60 EUR -0,99% (06.11.2019, 11:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

508,00 CHF -0,66% (06.11.2019, 11:16)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (06.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Verbesserte Wachstumsdynamik: Nach einem unerwartet guten organischen Wachstum von 5,5% im 3Q19 sei Pomrehn zuversichtlich, dass Geberit im GJ19 ein Wachstum erzielen werde, das näher am oberen Ende des Zielbereichs von 3 bis 4% liege. Unterstützt werde dies durch forciertes Upselling und die Einführung neuer Produkte.Optimistischerer Margenausblick: Im 3Q19 sei die EBITDA-Marge von Geberit unter Ausschluss der Vorteile durch IFRS 16 im Jahresvergleich um starke 140 Bp gestiegen. Größenvorteile, Preiserhöhungen, gesunkene Rohstoffkosten und eine günstige Entwicklung des Produktmixes hätten die höheren Lohnkosten mehr als ausgeglichen. Der Analyst gehe deshalb davon aus, dass Geberit das angestrebte EBITDA von etwa 29% im GJ19 problemlos erreichen werde.Starke Cash-Generierung: Der freie Cashflow sei in 9M19 stark um 19,7% auf CHF 498 Mio. gestiegen. Grund dafür sei der Anstieg des EBITDA (+4,8% J/J) und ein rigoroses Management des Nettoumlaufvermögens gewesen. In der Folge erwarte Pomrehn in diesem Jahr eine weitere Verbesserung der ohnehin bereits starken Cash Conversion Ratio von Geberit (67,1% im GJ18).Geberit sei nach wie vor ein hervorragend geführtes Unternehmen mit einer starken Marktposition. Nach Erachten des Analysten werde Geberit selbst in einem noch schwierigeren Marktumfeld weiter wachsen, was seiner erfolgreichen Upselling-Strategie, der Einführung neuer Produkte, der starken Ausrichtung auf Renovierungen und dem Nachfragestau vor allem in Deutschland zu verdanken sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: