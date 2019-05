Tradegate-Aktienkurs Geberit-Aktie:

405,50 EUR +8,16% (02.05.2019, 12:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

462,60 CHF +8,26% (02.05.2019, 12:39)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (02.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Gesundes Wachstum von 3,6%: Geberit habe für das 1Q19 einen Umsatz von CHF 830 Mio. (+0,9% J/J) ausgewiesen, der aufgrund eines besseren organischen Wachstums als erwartet (3,6%) 0,3% über der Analystenschätzung und 1,0% über dem Konsens liege. Der Zuwachs habe sich den Bereichen Piping Systems (+7,5%) und Installation and Flushing Systems (+5,0%) verdankt, während die Umsätze bei Bathroom Systems zurückgegangen seien (-1,6%).Die zugrunde liegende Marge verbessere sich um 125 Bp: Das EBITDA sei um 6,8% J/J auf CHF 262 Mio. gestiegen und habe damit 4% über der Analystenprognose und 9% über den Markterwartungen gelegen. Grund seien höhere Volumina, ein positiver Mixeffekt, Preiserhöhungen, Effizienzsteigerungen und niedrigere Rohstoffkosten gewesen. Die Einführung des IFRS-16-Leasing-Standards sei der Marge mit 50 Bp zugutegekommen.Das ber. EPS sei um 6,6% J/J, vor allem dank der besseren Marge und der geringeren Zahl umlaufender Anteile gestiegen.Ausblick unverändert: Geberit erwarte weiterhin ein schwieriges Jahr 2019. Grund sei die generelle Zunahme der Volatilität und die rückläufige Bautätigkeit in einzelnen Märkten, insbesondere in der Schweiz, Schweden, Italien, Großbritannien und Australien. Wie bei der Präsentation der Jahreszahlen bereits angedeutet, würden im 2Q19 wieder höhere Rohstoffpreise prognostiziert.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet heute eine positive Reaktion der Aktie und hält an seinem "hold"-Rating fest. Das Kursziel laute CHF 410. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: