LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:

424,70 EUR -3,43% (11.03.2020, 09:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

449,80 CHF -1,10% (11.03.2020, 09:31)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (11.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Stabiler Markt erwartet: Bei der gestrigen Präsentation der Jahreszahlen sei das Management zuversichtlich gewesen, dass die weltweite Baubranche sich in diesem Jahr robuster als andere Sektoren entwickle. In Europa, seinen Hauptmarkt, erwarte Geberit eine stabile Entwicklung, während in Ländern, wo das Unternehmen noch unterrepräsentiert sei, weitere Marktanteile gewonnen werden sollten.Hohe, robuste Marge: Nach einer exzellenten EBITDA-Marge von 29,3% im GJ19 erwarte Pomrehn in diesem Jahr eine recht stabile EBIT-Marge, da Preissteigerungen, tiefere Rohstoffkosten, die positive Auswirkung durch anhaltendes Upselling sowie Effizienzsteigerungen die negativen Folgen von Zollerhöhungen, höheren Kosten von Geberits Digitalisierungsstrategie und kleineren transaktionsbasierten Währungsbelastungen ausgleichen würden.Verstärkte Rückkäufe: Angesichts Geberits hoher Margen, hervorragender Cash Conversion, solider Bilanz und des Fokus auf organischem Wachstum sei ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 500 Mio. geplant, das in zwei statt, wie beim aktuellen Rückkauf, drei Jahren abgeschlossen sein solle.Pomrehn reduziere seine EPS-Prognosen für das GJ20 und GJ21 um 4,0% p.a. Grund dafür seien etwas niedrigere Annahmen für das org. Wachstum und anhaltende Währungsbelastungen. Gemessen am KGV erscheine die Aktie zwar recht teuer, doch biete sie eine attraktive Gesamtausschüttungsrendite (Dividende plus Aktienrückkauf) von 4,0%, die durch eine starke Bilanz und eine überdurchschnittliche Cash-Generierung gestützt werde. Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell erhalte Pomrehn ein neues Kursziel von CHF 480 (bisher: CHF 500).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: