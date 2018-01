SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

461,10 CHF +1,81% (19.01.2018, 11:30)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (19.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Die Investoren seien über das beschleunigte Wachstum von Geberit in Q4 17 erleichtert gewesen, obwohl dieses durch vorgezogene Käufe von Schweizer Großhändlern infolge der Ankündigung begünstigt worden sei, dass das Unternehmen nach der Aufwertung des EUR gegenüber dem CHF die Preise erhöhen wolle. Pomrehn erachte es jedoch ebenfalls als gute Neuigkeiten, dass Geberit auf außergewöhnliche Preiserhöhungen dränge, da dies in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sei.Im Rahmen der gestrigen Telefonkonferenz habe Geberit einen zuversichtlichen Ausblick in Bezug auf die Bautätigkeit in Geberits größten Markt, Deutschland, vorgelegt, gestützt durch anhaltend tiefe Zinsen und eine erhebliche aufgestaute Nachfrage. Es werde erwartet, dass sich der Schweizer Markt in diesem Jahr stabil entwickle, während in Skandinavien mit einem anhaltenden Wachstum in Dänemark und Finnland, aber einer Abkühlung in Schweden und Norwegen eine durchzogene Entwicklung erfolgen dürfte.Die Rohmaterialkosten würden weiter ansteigen, aber langsamer als Anfang 2017. Dieses Jahr würden in Deutschland tarifbezogene Lohnerhöhungen von 3% erfolgen, was der letztjährigen Entwicklung entspreche. In Polen würden Lohnerhöhungen von 6% erwartet.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Geberit-Aktie, bei einem unveränderten Kursziel von CHF 500. (Analyse vom 19.01.2018)Börsenplätze Geberit-Aktie:Xetra-Aktienkurs Geberit-Aktie:391,80 EUR +3,16% (19.01.2018, 09:07)