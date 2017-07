Was dagegen im Wochenverlauf vielfach anstehe seien Vorträge diverser US-Notenbanker wie Williams, Brainard, George, Evans und Kaplan. Notenbankchefin Janet Yellen werde zudem am Mittwoch und Donnerstag vor den Kongressabgeordneten Rede und Antwort stehen. Der Konjunkturbericht (Beige Book) der regionalen Notenbanken in den USA werde am Mittwochabend veröffentlicht.



Am Freitag um 14:30 Uhr werde mit Spannung auf die US-Inflationsrate für den Berichtsmonat Juni zu schauen sein. Seit dem Höhepunkt der Inflation bei 2,7% Y/Y im Februar sei die Jahresrate der amerikanischen Konsumentenpreise sozusagen im freien Fall - zuletzt auf sogar wieder knapp unter 2,0% Y/Y. Dieser Trend dürfte auch noch einmal im anstehenden Berichtsmonat Juni anhalten: So würden die Analysten der NORD LB mit einem weiteren Rückgang der Preissteigerungsrate auf 1,6% Y/Y rechnen. Zwar würden sie hierbei von einem monatlichen Anstieg um 0,1% M/M ausgehen, dennoch werde die Jahresrate (basisbedingt) nochmals zurückgehen - mit möglichen Implikationen für die Markteinschätzungen zur FED-Zinspolitik. Denn diese sehr moderate Inflationsrate könnte die Tauben im FOMC in ihrer Forderung nach einem Abwarten vor weiteren Rate Hikes bestärken. Andererseits hätten die US-Notenbanker auch in den Minutes zuletzt erkennen lassen, dass sie den Rückgang der Inflationsrate eher als temporär ansehen würden.



Diese Sicht der Dinge würden die Analysten der NORD LB unterstützen: So wie zum Jahreswechsel basisbedingt die Inflationsrate hochgeschossen sei, so habe sich der Effekt zuletzt umgekehrt - überwiegend den Bewegungen beim Ölpreis geschuldet. Bis Ende des Jahres dürfte sie dann wieder höher zwischen 2,0% und 2,5% liegen. Zeitgleich würden die

US-Einzelhandelsumsätze ebenfalls für den Berichtsmonat Juni veröffentlicht. Am aktuellen Rand gebe es - nach den per se ziemlich schwachen Zahlen im Vormonat - nur begrenztes Potenzial für eine Besserung. So würden die Analysten der NORD LB mit einem Plus um

lediglich 0,1% M/M rechnen. Dabei würden die bereits bekannten Daten zu den Verkäufen der Autohäuser in den USA die Vermutung nahe legen, dass die Kraftfahrzeugabsatzzahlen die Einzelhandelsumsätze im Juni leicht belastet haben dürften.



Diese Entwicklung sollte aber nicht zu negativ beurteilt werden, würden sich doch klare Hinweise zeigen, dass die Kunden verstärkt teurere Fahrzeuge (SUVs und Light Trucks) nachfragen würden. Folglich ziehe der durchschnittliche Verkaufspreis an. Exklusive Automobile würden die Analysten der NORD LB mit 0,2% M/M einen etwas stärkeren Anstieg der Einzelhandelsumsätze erwarten. Die gute Stimmung bei den Unternehmen und die damit einhergehende positive Beschäftigungssituation in den USA dürften nach ihrer Auffassung perspektivisch stützend auf die Finanzlage der Verbraucher und damit den Konsum wirken. (10.07.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem turbulenten G20-Treffen können sich die Marktteilnehmer in dieser Woche wieder auf neue Datenveröffentlichungen konzentrieren, so die Analysten der NORD LB.Die wichtigsten Bekanntgaben stünden allerdings in der zweiten Wochenhälfte an, so dass der Start heute, morgen und am Mittwoch wohl eher gemäßigt ausfallen werde. Am Donnerstag könnten dann aus den USA erste Preisindikationen - die Produzentenpreise - für Interesse sorgen. Das dürfte aber nur ein Vorgeplänkel für den dann wichtigsten Tag der Woche, den Freitag darstellen: Dann werde auf so marktrelevante Datenveröffentlichungen zu achten sein, wie die der Einzelhandelsumsätze, die der Konsumentenpreise, die der Industrieproduktion sowie die des vorläufigen Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan - alles Publikationen aus den USA.