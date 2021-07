Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,415 EUR -0,16% (27.07.2021, 08:24)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,435 EUR +0,23% (26.07.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Schon seit Monaten sei die große Mehrheit der Analysten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, sehr bullish gestimmt. Nun gebe es aber eine Situation, die es in dieser Form lange Zeit nicht mehr gegeben habe.Denn aktuell würden alle 15 Experten geschlossen zum Kauf der Gazprom-Aktie raten. Eine 100-prozentige Quote an Kaufempfehlungen für Gazprom habe es zuletzt im Jahre 2008 gegeben.Ebenfalls beeindruckend: Obwohl sich der Kurs in den vergangenen Monaten ausgehend vom 2020er-Tief bereits knapp verdoppelt habe, liege das durchschnittliche Kursziel immer noch satte 30 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs.Jedoch sollten Anleger angesichts dieses klaren Urteils der Analysten nicht sofort in Euphorie verfallen (was man an der Börse grundsätzlich ohnehin nie tun sollte .). Denn relativ kurz nachdem auch im Jahre 2008 der letzte skeptisch beziehungsweise neutral eingestellte Analyst sich zu einer Kaufempfehlung für Gazprom durchgerungen habe, sei es mit dem Aktienkurs abwärts gegangen. Der Grund hierfür sei aber vermutlich weniger übermäßiger Optimismus der Experten gewesen, es seien wohl eher der deutliche Rückgang der Gaspreise sowie natürlich die mitunter verheerenden Folgen der Lehman-Pleite für die gesamte Weltwirtschaft gewesen.Mutige können nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stoppkurs bei 4,90 Euro sichere das Investment vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: