Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,341 EUR +0,05% (19.08.2020, 16:09)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 gelte in Europa als zwiespältiges Projekt. Das Vorhaben sehe den Bau von zwei Erdgas-Leitungen mit einer Jahreskapazität von 55 Milliarden Kubikmetern vor, die von der russischen Küste nach Deutschland verlaufe. Immer wieder habe sich die US-Regierung dabei eingemischt und die beteiligten Akteure mit Sanktionen eingeschüchtert. Federführend in der Umsetzung des Projekts sei der russische Gasgigant Gazprom, der nun an seinen Plänen zur Fertigstellung festhalte."Wir halten an unseren Plänen zur Fertigstellung der Nord Stream-2-Pipeline fest und führen die notwendigen Arbeiten durch. Leider sind wir in der Menge der Informationen, die wir in der gegenwärtigen Phase öffentlich bekannt geben können, eingeschränkt, zum Teil wegen des großen Drucks, der auf das Projekt ausgeübt wird", habe der Konzern am Mittwoch verlauten lassen.Die Pipeline umfasse mehr als 1.200 Kilometern, wovon nur noch knapp über 100 Kilometern verlegt werden müssten. Die letzten Meter hätten sich jedoch in den letzten Monaten als Wirtschafts- bzw. Politikkrimi entwickelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,337 EUR 0,00% (19.08.2020, 16:22)