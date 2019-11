Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) weiterhin zugreifen.Ähnlich genervt wie Bill Murray in "Und täglich grüßt das Murmeltier" von dem allmorgendlichen Lied "I got you babe" dürften die Gazprom-Aktionäre mittlerweile von dem Namen Naftogaz sein. Denn der ukrainische Energieversorger habe den russischen Gasriesen wieder einmal verklagt.Nachdem nun auch Dänemark die Genehmigung für den Bau von Nord Stream 2 erteilt habe, sehe Naftogaz allmählich die Felle davon schwimmen. Denn die Abhängigkeit von Gazprom, die ukrainischen Pipelines zu nutzen, um die lukrativen Märkte in Europa zu versorgen, würde durch die zweite Ostseepipeline natürlich erheblich sinken.Daher fahre Naftogaz wieder einmal starke Geschütze auf. So habe man nun vor dem Stockholmer Schiedsgericht eine Klage in Höhe von zwölf Milliarden Dollar eingereicht. Darin gehe es unter anderem um angeblich nicht geleistete Erdgaslieferungen von Gazprom im Zeitraum von März bis Dezember 2018.Die Klage müsse allerdings auch im Zusammenhang mit den derzeit laufenden harten Verhandlungen zwischen Gazprom und Naftogaz über einen neuen Transitvertrag ab Januar 2020 gesehen werden. So wisse Naftogaz natürlich, dass sich die Verhandlungsposition nun deutlich verschlechtert habe und fürchte eine schlechte oder gar überhaupt keine Vereinbarung mit dem mächtigen Erdgasriesen.Die Streitigkeiten mit Naftogaz dürften voraussichtlich noch längere Zeit andauern. Auch deshalb würden die Gazprom-Papiere ein heißes Eisen bleiben.Dennoch können Anleger bei der extrem günstig bewerteten und charttechnisch sehr aussichtsreichen Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte auf 5,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link