Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Lauf der Gazprom-Aktie setze sich fort. So habe sich das Papier des Erdgasproduzenten in dieser Woche erneut verteuert. Weniger nach Plan laufe es indes weiterhin bei Nord Stream 2.Nachdem die Teilstücke in deutschen Gewässern nun größtenteils fertig seien, würden noch Streckenabschnitte in dänischen Gewässern fehlen. Doch hier würden sich die Arbeiten offenbar erneut verzögern. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte zudem, dass der internen Planung zufolge erst bis Ende Juni eine der beiden Röhren fertiggestellt werden dürfte. Die Fertigstellung von Nord Stream 2 werde also eine harte Geduldsprobe für alle Beteiligte.Bei der Gazprom-Aktie bedürfe es weiterhin Mut und einen langen Atem. Wer darüber verfügt, kann nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 3,90 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 15.01.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,11 EUR 0,00% (15.01.2021, 09:13)