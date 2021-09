XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,92 EUR +0,51% (15.09.2021, 11:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für Gazprom laufe es gerade rund. Der Bau der Ostseepipeline Nord Steam 2 sei abgeschlossen. Das Erdgas dürfte schon bald fließen. Die Gazprom-Aktie danke den guten Newsflow mit einer steilen Aufwärtsrally. Dabei habe sie nun ein starkes Kaufsignal generiert.Seit November gehe es für den russischen Titel steil nach oben. Zwischenzeitlich habe sich zwar der Aufwärtstrend zwischen Februar und März abgeflacht, habe sich ab Mai aber wieder deutlich beschleunigt. Dank der anhaltend hohen Trendintensität (ADX-Indikator) sowie dem guten Newsflow habe die Gazprom-Aktie in dieser Woche eine massive Widerstandszone überschritten. Diese sei vom Vor-Corona-Hoch bei 7,58 Euro und dem Mehrjahreshoch bei 7,67 Euro ausgegangen.Der Ausbruch habe unter steigendem Handelsvolumen gefunden. Ein gutes Zeichen, dass es sich um einen nachhaltigen handle. Nichtsdestotrotz notiere der Wert direkt am oberen Bollinger-Band, das bei 7,90 Euro verlaufe. Zudem würden der Stochastik- und RSI-Indikator überkaufte Werte signalisieren. Bevor der steile Höhenflug weitergehe, müsse durchaus mit einem Test des Ausbruchniveaus gerechnet werden.